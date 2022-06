Salernitana, il premio "Caressa" al presidente Danilo Iervolino E' stato ritirato questa mattina dal team manager Salvatore Avallone e da Gianluca Lambiase

“Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare”. Inizia così con questa citazione la targa del premio del XVIII Memorial Giovanni Caressa, assegnato questa mattina al patron granata Danilo Iervolino per la sua tenacia da imprenditore nel centrare l’obiettivo salvezza della Salernitana in serie A, per aver compiuto una grande impresa sportiva e aver reso possibile l’improbabile”.

«Per le grandi imprese non bastano le risorse e la programmazione, ma ci vuole il cuore, un pizzico di follia e la voglia di sognare, la stessa che oggi lega con un filo invisibile la lunga storia di Anffas, da oltre 50 anni a difesa dei diritti delle persone con disabilità, alla tua breve, ma intensa storia a tutela dei colori della nostra città. Grazie presidente per aver creduto e sognato insieme a noi.

Grazie per aver dimostrato che un'impresa sportiva non è solo la gioia di un momento, ma è vita, è appartenenza, è partecipazione di un' intera comunità».

Il premio attribuito al presidente Danilo Iervolino, è stato ritirato dal team manager della Salernitana, Sasà Avallone, accompagnato dall’addetto stampa Gianluca Lambiase. A consegnare la targa Ugo Caressa, figlio del fondatore Giovanni Caressa.

A rappresentare i granata anche i ragazzi della “Salernitana for Special”, la squadra di calcio composta da atleti con disabilità, nata per volontà de Il Villaggio di Esteban guidato dal presidente Carlo Noviello, in collaborazione con la U.S. Salernitana 1919, che partecipano al campionato della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, appositamente creato per estendere al mondo delle persone con disabilità la passione per il calcio e lo sport.

Ma il clou dell’evento organizzata da Anffas Onlus Salerno, in collaborazione con la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus sarà, nella serata di oggi, con il tradizionale evento del Memorial intitolato a “Giovanni Caressa”, che rappresenta il 18° anno celebrativo, che si terrà presso il Sunrise Accessible Resort in Via Litoranea 39 – Spineta di Battipaglia (SA).

Alle ore 19.00, con la benedizione dell’evento, sarà celebrata da Fra Gianfranco Pasquariello la S. Messa nel ricordo di Don Giovanni, storico fondatore dell’Anffas Onlus Salerno, al termine della quale, alle ore 20.00 si terrà la proiezione del cortometraggio della Compagnia Teatrale “La Girandola”, e subito dopo la cena celebrativa sociale con familiari e collaboratori di Anffas, amici, istituzioni e partners.