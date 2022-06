Salernitana, mercato nel vivo: il punto sulle trattative del cavalluccio marino Proseguono a Milano gli incontri del ds Morgan De Sanctis

Sono ore di grande fermento in casa Salernitana per la definizione di alcune operazioni importanti. La società intende battere tre-quattro colpi entro inizio luglio quando la squadra partirà alla volta dell'Austria per il ritiro pre-campionato. Il ds Morgan De Sanctis, il presidente Danilo Iervolino e l'a.d. Maurizio Milan sono a Milano per portare a termine l'obiettivo.

Con l'Inter si è discusso di Lorenzo Pirola, difensore centrale classe 2002 che è reduce dall'esperienza in prestito al Monza. I brianzoli vorrebbero riportare in biancorosso il calciatore ma l'inserimento della Salernitana rischia di far saltare i piani dei lombardi. Il ds Morgan De Sanctis ha proposto un quadriennale al difensore che è ad un passo dall'accettare l'offerta del cavalluccio marino. In giornata, inoltre, la Salernitana proverà a definire l'operazione Matteo Lovato: il centrale è di proprietà dell'Atalanta che lo ha inserito nell'ambito della maxi-operazione che dovrebbe portare Ederson in nerazzurro. Oltre a lui il cavalluccio marino chiede altre contropartite che potrebbero essere Matteo Ruggeri ed uno tra Nadir Zortea e Caleb Okoli.

Per il reparto difensivo, poi, la società granata è da tempo in parola con Riccardo Calafiori, terzino sinistro che dopo aver prolungato il rapporto con la Roma, passerà in prestito alla Salernitana. L'alternativa d'esperienza sull'out mancino potrebbe essere Cristian Ansaldi che a fine mese si svincolerà dal Torino.

Per la mediana, dove si dovrà trovare un'alternativa a Ederson, la Salernitana è forte sul norvegese Morten Thorsby, 26enne che la Sampdoria potrebbe far partire.

Ma i rumors di mercato impazzano soprattutto per il reparto offensivo. Morgan De Sanctis ha raggiunto l'intesa con il Cagliari per Joao Pedro ed in questa fase sta lavorando per trovare l'accordo anche con l'italo-brasiliano. Brereton Díaz, punta del Blackburn, è il profilo individuato dall'ex portiere di Roma e Udinese per rinforzare l'attacco del cavalluccio marino. Andrea Pinamonti, Kevin Lasagna e Rey Manaj le alternative.