Salernitana, Nicola: «Nessuna partita sarà facile. Inizio molto stimolante» «L’importante sarà iniziare sin da subito a lavorare con il giusto approccio e la giusta mentalità»

“Ci aspetta un campionato in cui nessuna partita sarà facile, l’importante è lavorare con passione fin dal primo giorno. Sicuramente sarà molto gratificante incontrare una grande squadra come la Roma già alla prima di campionato”. Questo il commento del tecnico Davide Nicola in merito al sorteggio dei calendari di Serie A.

“Ci aspetta un inizio stimolante, subito con una grande sfida davanti al nostro pubblico. L’importante sarà iniziare fin da subito a lavorare con il giusto approccio e la giusta mentalità”.