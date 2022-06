Torna alla luce la cronaca della prima gara ufficiale della Salernitana Il lavoro di ricerca è stato effettuato dall’associazione di promozione sociale “Macte Animo 1919”

L’associazione di promozione sociale “Macte Animo 1919” riporta in città ed all’attenzione di tutti i tifosi granata il primo articolo giornalistico su un quotidiano nazionale che racconta e descrive la prima gara ufficiale dell’Unione Sportiva Salernitana, dopo la sua fondazione avvenuta il 19 giugno 1919. Si tratta di un trafiletto apparso sull’edizione del 17 luglio 1919 (a meno di un mese dalla fondazione) che descrive l’andamento del derby disputato a Nocera Inferiore sul terreno di Piazza d’Armi tra la locale formazione della Nocerina e la Salernitana.

«Un altro tassello della nostra storia torna ad essere disponibile per tutto il popolo granata - ha commentato il presidente di Macte Animo 1919 Umberto Adinolfi - accanto al ritaglio della Gazzetta, abbiamo recuperato anche un’istantanea del campo da gioco di Nocera dove si disputò quel lontanissimo derby, prima gara ufficiale nella storia dell’Unione Sportiva Salernitana. Ad onor di cronaca, quella gara non terminò in modo regolamentare in quanto i calciatori salernitani abbandonarono il terreno di gioco dopo che l’arbitro del match convalidò una rete della Nocerina, marcatura irregolare per l’ingresso in campo di un tifoso molosso che deviò il pallone. Al netto del risultato sportivo, l’articolo della Gazzetta dello Sport fa emergere con estrema chiarezza come il calcio al Sud, in quella fase pionieristica, fosse già attenzionato dai media nazionali».