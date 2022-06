Salernitana: in mediana tutto su Thorsby, frenata per Calafiori Dall'Atalanta dopo Okoli e Lovato può arrivare anche Ruggeri

Il lancio della campagna abbonamenti non ha infiammato i tifosi del cavalluccio marino. La proposta strutturata dal club, infatti, ha diviso i sostenitori: in tanti, attraverso i social, hanno contestato le tariffe fissate dalla società, ritenendole troppo alte. Malumori che la Salernitana proverà ad allontanare anche attraverso il mercato. Il ds Morgan de Sanctis a Milano sta provando a definire i primi colpi. Dall'Atalanta arriveranno Matteo Lovato a titolo definitivo e Caleb Okoli in prestito nell'ambito dell'operazione che porterà Ederson in Lombardia. Per la corsia di sinistra, invece, sembra essersi complicata la trattativa per Riccardo Calafiori. Se l'ex Roma non dovesse accettare il trasferimento, la Salernitana proverebbe a riportare Matteo Ruggeri a Salerno; Cristian Ansaldi del Torino è molto più di una semplice idea. Ma il colpo ad effetto dovrebbe arrivare a centrocampo: la Salernitana è in parola con la Sampdoria per il trasferimento del norvegese Morten Thorsby. Nelle prossime ore il club del presidente Iervolino proverà a raggiungere l'intesa con il calciatore.