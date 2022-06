Salernitana, Djuric ufficializza l’addio: «La mia priorità era restare» Niente intesa con il bosniaco che saluta Salerno dopo quattro anni

Le strade di Milan Djuric e della Salernitana si separeranno. Lo ha ufficializzato l'attaccante granata con un lungo post sui social. Un messaggio rivolto ai tifosi ma nel quale non è mancata qualche stoccata alla proprietà per il mancato rinnovo. «È arrivato il momento di salutare, ringraziare la città di Salerno da parte mia e di tutta la mia famiglia per l'affetto dimostrato in questi 4 anni», ha scritto l'attaccante bosniaco sui social. «La mia priorità è stata sempre quella di continuare a Salerno come dimostrato in campo fino all'ultimo secondo che ho indossato la maglia granata, ho letto tante notizie false in queste settimane tra cui che io prendessi tempo per decidere ma invece molto semplicemente le cose si fanno in due e quando le visioni del presente e del futuro sono differenti è inevitabile trovare un'altra soluzione.

Ringrazio la precedente proprietà che ha creduto in me in un momento difficile della mia carriera e mi ha permesso di esprimermi, di raggiungere insieme alla nuova proprietà traguardi inimmaginabili che rimarranno per sempre impressi nella storia e nessuno potrà oscurare o cancellare».

Djuric ha, poi, voluto ringraziare «tutti gli allenatori, preparatori, i compagni, Sasà, magazzinieri, dottori e fisioterapisti per le attenzioni che hanno rivolto a me e a tutti i miei compagni in questi 4 anni».

«Spero che oltre al calciatore in campo, che può piacere o meno, sia arrivato ai tifosi l’uomo, l'impegno, la professionalità, perché i calciatori vanno e vengono ma l’uomo resta. Infine un saluto ai tifosi della Salernitana che in queste settimane mi hanno mandato tantissimi messaggi di affetto, come già detto in questi anni hanno dimostrato di essere incredibilmente legati alla squadra in qualsiasi situazione di classifica essa sia, in tutta Italia indipendentemente dalla categoria, penso che questo sia il vero valore aggiunto che ci ha permesso in questi 4 anni di alzare sempre di più l'asticella fino a raggiungere una promozione storica e successivamente la prima salvezza in serie A. È stato un onore indossare la maglia granata. Grazie a tutti. Milan», ha concluso l'ormai ex calciatore della Salernitana. Da capire quale sarà il suo futuro: Fiorentina, Crenonese e Genoa si sono fatte avanti per l'attaccante che si appresta ad iniziare una nuova avventura.