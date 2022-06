Salernitana, l'attacco è tutto da rifondare: De Sanctis pensa ad Ounas Brereton Diaz è la prima scelta, si complica l'operazione Joao Pedro

Con la partenza di Milan Djuric, l'attacco della Salernitana dovrà essere completamente ricostruito. L'addio del bosniaco, infatti, si aggiunge al mancato riscatto di Federico Bonazzoli e alla partenza di Simone Verdi, rientrato al Torino. Al momento in rosa ci sarebbero soltanto il giovane Edoardo Vergani ed il brasiliano Mikael. Una grana non da poco per il direttore sportivo Morgan de Sanctis che sta sondando in lungo ed in largo il mercato per garantire a Davide Nicola i rinforzi richiesti. La trattativa con Joao Pedro resta ancora in piedi ma l'inserimento del Torino rischia di farla naufragare. I granata seguono con grande interesse Brereton Diaz, 26 anni, cileno di origini inglesi, in forza al Blackburn. In queste ore, però, è spuntato anche il nome di Adam Ounas, 25enne di proprietà del Napoli che è in procinto di salutare il club azzurro. Gli ottimi rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Danilo Iervolino potrebbero agevolare l'approdo del franco-algerino all'ombra dell'Arechi. Il Napoli, infatti, ha bisogno di cedere per sbloccare il mercato in entrata e, in particolare, l'operazione Deulofeu. L'asse con i granata, dunque, potrebbe avere una duplice utilità.