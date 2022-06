UFFICIALE. Salernitana, saluta Belec: «Fiero di far parte della vostra storia» Il portiere passa a titolo definitivo all'Apoel Nicosia

Dopo Milan Djuric lascia Salerno un altro protagonista della promozione in serie A e, in parte, della salvezza conquistata lo scorso anno. Vid Belec è da oggi il nuovo portiere dell'Apoel Nicosia. L'ufficialità è arrivata dal club granata che, nel comunicare il trasferimento a titolo definitivo del 32enne, lo ha ringraziato «per la professionalità dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso, per il contributo decisivo nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e l’obiettivo salvezza« e gli ha augurato «le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

Belec ha, invece, affidato ai social il suo saluto: «Abbiamo vissuto due anni insieme, faticando, soffrendo e alla fine gioendo nel raggiungere due obiettivi incredibili! Chi mi ha conosciuto sa quanto significhi per me questa città e i suoi tifosi. Sono fiero di far parte della storia di questa maglia. Grazie di tutto e buona fortuna per i prossimi campionati!», il messaggio postato dal portiere.