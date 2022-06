Salernitana, De Sanctis vola a Londra per tentare il colpo Brereton Diaz Sul taccuino anche Aké della Juventus che ha lo stesso procuratore del cileno

Morgan De Sanctis nei prossimi giorni volerà a Londra per provare a chiudere l'operazione Brereton Diaz. L'attaccante cilento del Blackburn piace molto al dirigente del cavalluccio marino che lo ha messo in cima nella lista delle preferenze per il reparto offensivo. Classe '99, il nazionale cileno si è messo in mostra nell'ultimo campionato di Championship, mettendo a segno 22 gol in 36 partite. Numeri che gli sono valsi le attenzioni di numerosi club, tra cui la Salernitana che in questa fase sta provando a pigiare sull'acceleratore. La visita in terra inglese da parte di De Sanctis sarà l'occasione per provare a sferrare l'assalto decisivo a Brereton Diaz. Il calciatore, tra l'altro, è assistito dallo stesso gruppo di procuratori che segue anche Marley Aké, giovane attaccante francese della Juventus a cui la Salernitana ha fatto più di un pensiero. Le prossime ore risulteranno decisive per provare a chiudere i primi colpi. Mercoledì, infatti, è in programma un confronto tra il ds della Salernitana e la proprietà che potrebbe rivelarsi l'occasione per annunciare le prime ufficialità.