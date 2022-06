Salernitana, Colantuono può tornare in granata come guida del settore giovanile L'ex allenatore è ancora legato al cavalluccio marino, la società gli ha prospettato l'ipotesi

Non c'è soltanto il calciomercato nei pensieri della Salernitana. Il club granata, infatti, sta lavorando anche alla composizione dell'organigramma tecnico del settore giovanile. Nei prossimi giorni, probabilmente venerdì, sarà innanzitutto presentato Morgan De Sanctis. Insieme a lui dovrebbero esserci anche Simone Lo Schiavo (responsabile dello scouting) e Giulio Migliaccio (responsabile dell'area tecnica). Proprio la presenza in società dell'ex centrocampista di Atalanta e Palermo avrebbe fatto spazio al ritorno in granata di Stefano Colantuono. L'ex allenatore del cavalluccio marino, dopo il rinnovo automatico scattato con la salvezza, potrebbe ricevere un incarico di responsabilità nel settore giovanile. Un'ipotesi che la società ha già prospettato al tecnico di Anzio che, in caso di fumata bianca, rappresenterebbe una figura importante nella fase di ricostruzione del vivaio granata. Colantuono, infatti, è ancora legato alla Salernitana in virtù di una clausola che prevedeva il rinnovo automatico in caso di salvezza. Nonostante l'esonero, dunque, il suo rapporto con il cavalluccio marino è ancora in essere. Di qui l'idea di affidargli la guida del settore giovanile per provare a ricostruire anche il vivaio della Salernitana.