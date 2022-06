Salernitana, saluta un altro simbolo della serie A: Di Tacchio è della Ternana Il capitano è riuscito a lasciare il segno nei quattro anni vissuti all'ombra dell'Arechi

Dopo quattro stagioni, 119 presenze e 6 gol messi a segno con la maglia della Salernitana, anche Francesco Di Tacchio lascia Salerno. Dopo Vid Belec e Milan Djuric, il cavalluccio marino saluta un altro protagonista della promozione in serie A. Capitano anche nella prima parte del campionato di massima serie, il centrocampista pugliese resterà nella storia della Salernitana. Di Tacchio, infatti, è riuscito a lasciare il segno all'ombra dell'Arechi: il suo rigore nei play-out di Venezia valse la permanenza in serie B; il soccorso a Patrick Dziczek dopo il malore avvertito ad Ascoli risultò decisivo per salvare la vita al suo compagno; la determinazione, il cuore ed il sudore spesi per la causa granata gli sono stati sempre riconosciuti dal popolo granata.

Da oggi il centrocampista 32enne è un nuovo calciatore della Ternana. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘90 Francesco Di Tacchio. La società ringrazia Di Tacchio per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica promozione in serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».