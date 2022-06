Salernitana, caso abbonamenti: il Comune "convoca" la società Atteso un chiarimento in commissione da parte dell'Amministrazione

La campagna abbonamenti promossa dalla Salernitana non è ancora iniziata. Ma non mancano le polemiche per i prezzi fissati dalla società granata. A rappresentare i malumori dei tifosi sono stati anche alcuni consiglieri comunali di Salerno. Dopo l'appello rivolto dai rappresentanti del gruppo Popolari e Moderati (i consiglieri Barbara Figliolia, Giuseppe Zitarosa ed il coordinatore Aniello Salzano), anche il presidente della commissione consiliare Sport, Rino Avella è intervenuto sul tema: «Appare diffuso negli ambienti dei tifosi e degli sportivi granata il malcontento circa i prezzi degli abbonamenti adottati dalla Us Salernitana 1919 per la stagione 2022/2023. Prezzi di fascia alta se confrontati con quelli degli altri club partecipanti al campionato di Serie A», si legge in una nota diffusa dal consigliere comunale. «Recentemente, in sede di audizione in IV Commissione Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione ottenemmo, da parte della US Salernitana 1919, rassicurazioni circa la volontà di proporre abbonamenti non eccessivamente onerosi – in particolare per Curva Sud e Distinti - al fine di avvicinare le fasce meno abbienti, i giovani e i nuclei familiari allo stadio. D’accordo con il presidente della VI Commissione Politiche Sociali, Barbara Figliolia – che ha competenza in materia di Politiche sociali, di inclusione, contrasto povertà, minori e politiche di integrazione – chiederemo alla US Salernitana 1919 di chiarire questi aspetti in sede di convocazione congiunta delle Commissioni IV e VI».