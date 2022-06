Salernitana, De Sanctis a Londra: le ultime sulla trattativa con Brereton Diaz Il ds rientrerà in Italia domani ed incontrerà presidente ed amministratore delegato

La missione inglese di Morgan De Sanctis è servita per illustrare a Brereton Diaz il progetto della Salernitana. Il direttore sportivo granata nella serata di ieri ha incontrato il calciatore ed il suo entourage, illustrando la proposta sia da un punto di vista sportivo che contrattuale. Adesso si attende una risposta da parte del 23enne che è stato tra le rivelazioni dello scorso campionato di Championship. I granata dovranno supeare la concorrenza di Eintracht Francoforte e Olympique Lione che pure hanno sondato il terreno per il centravanti. L'operazione è complessa ma la Salernitana spera di riuscire a spuntarla. De Sanctis resterà anche oggi a Londra, segno che le parti potrebbero riaggiornarsi a breve. Il dirigente granata, inoltre, in terra londinese starebbe lavorando anche ad altre trattative che farebbero al caso della Salernitana. Domani, dopo il rientro in Italia, ci sarà un nuovo confronto con il presidente Danilo Iervolino e l'amministratore delegato Maurizio Milan. Oltre a relazionare sulla trasferta londinese, De Sanctis spera di poter chiudere le prime operazioni, in modo da garantire qualche rinforzo a Davide Nicola già per il ritiro in terra austriaca.