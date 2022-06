Salernitana, l'a.d. Milan apre ai tifosi e svela: «Sondati più di 30 giocatori» Sugli abbonamenti: «Capito le richieste, stiamo lavorando». Il club pensa ad un evento al Vestuti

Nonostante le polemiche per i costi della campagna abbonamenti, Maurizio Milan non si è sottratto al confronto con i tifosi. Anzi. L'amministratore delegato della Salernitana ha deciso di metterci la faccia e di trascorrere una serata a stretto contatto con il popolo granata. Il dirigente del cavalluccio marino questa sera ha partecipato alla cena sociale del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs. Un momento di festa che è stato l'occasione anche per lanciare messaggi di apertura sulla campagna abbonamenti. «Se ci aspettavamo una reazione così critica? Noi non è che ci aspettiamo reazioni critiche o positive. Noi ci aspettiamo una reazione. L’abbiamo cercata. E la mia presenza qui è testimonianza anche di una società che non vuole sottrarsi al confronto. Abbiamo capito che c’è una richiesta, stiamo lavorando», ha spiegato l'amministratore delegato granata, spiegando che sono in corso riflessioni sulle possibili modifiche da apportare. «Questo è il nostro popolo, qui dobbiamo starci a lungo e dobbiamo starci bene. Abbiamo sempre detto che la società vuole aprirsi alle famiglie, abbiamo capito e colto quello che ci è arrivato dai social e in queste ore stiamo lavorando. Domani - ha spiegato Milan - ci confromteremo con il presidente e qualcosa diremo anche sugli abbonamenti. Così come diremo qualcosa anche sull'amichevole del 30 luglio che stiamo provando a chiudere già prima della partenza per il ritiro».

Milan, che prima della cena ha fatto tappa a casa di Rocco Olivieri per visitare la sua collezione di cimeli, ha svelato anche che «come società stiamo pensando di fare un’importante manifestazione ad inizio campionato al Vestuti».

Non sono mancate, poi, le rassicurazioni sul mercato: «Siamo nel mezzo di una campagna acquisti che sta partendo ma vi rircordo che i motori Diesel sono quelli che arrivano più distante e sono più sicuri. Quindi non temete. Il nostro direttore sta lavorando in maniera importante. Domani avremo una riunione con il presidente e metteremo i tasselli a posto. Confidavamo di aver due-tre innesti prima della partenza, poi il calciomercato quest’anno è un po’ atipico. Tranne il Monza, anche le grandi squadre si stanno muovendo con il rallentatore. Questo non dipende solo da noi, dipende anche dalle trattative, dipende da tanti fattori. Da parte nostra abbiamo messo a disposizione un budget importante per costruire la rosa, abbiamo messo tutta la società a supporto di Morgan De Sanctis. Poi le trattative si possono sbloccare anche di minuto in minuto. Morgan, come strategia di fondo, ha deciso di sondare più di 30 giocatori e domani tireremo le fila. Con qualcuno le negoziazioni sono andate un po’ più avanti, con qualcun altro abbiamo semplicemente capito la loro disponibilità. Faremo questa corsa, speriamo anche prima della partenza per il ritiro. Intanto, anche per smentire un po’ qualche strana voce circolata in queste ore, giovedì sera arriva Davide Nicola, venerdì inizia a lavorare. Quindi tutto come previsto».