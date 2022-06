Salernitana-Ederson, arrivano indizi social sulla possibile riconferma Percassi, a.d. dell'Atalanta, ammette: «Mancano dei dettagli importanti»

Dopo aver blindato Bohinen e Lassana Coulibaly, la Salernitana potrebbe riconfermare anche Ederson. La trattativa con l'Atalanta, infatti, si è improvvisamente arenata ed il calciatore dovrebbe partire per il ritiro granata. Nelle scorse ore si è messo in viaggio per raggiungere l'Italia e rispondere alla convocazione del cavalluccio marino. Un indizio legato alla possibile riconferma del brasiliano è arrivato anche dalla moglie del 22enne che, sui social, ha scritto: “Bora pra mais um ano...Eu chego logo! Voce é enorme, vida. Amo Vocè". Un messaggio che tradotto dal portoghese significa "Andiamo avanti per un altro anno... sarò qui presto! Sei grande, vita. Ti amo". Il tutto accompagnato da una foto che ritrae Ederson in maglia granata e con la Curva Sud dell'Arechi alle spalle.

Il suo futuro, dunque, potrebbe essere ancora granata. D'altronde anche l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi non ha nascosto le difficoltà della trattativa. «Per Ederson mancano dei dettagli importanti. Ci sono i giocatori, gli agenti e le due proprietà. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa sicuramente di più definito e concreto. Noi comunque non abbiamo posizioni scoperte».