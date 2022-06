Salernitana, parte la nuova stagione: prime visite mediche al Check up Da domani tocca ai big: in serata atteso l'arrivo di Davide Nicola

Entro oggi arriveranno in città tutti i tesserati della Salernitana. Il club granata, infatti, ha fissato per la giornata odierna il raduno che precederà visite mediche, test atletici e partenza per il ritiro. In mattinata, in realtà, è toccato già ai più giovani sottoporsi agli accertamenti medici presso il Check up di Salerno. Accolti dal medico sociale Italo Leo, dal nutrizionista Andrea Cioffi e dai fisioterapisti, hanno effettuato le visite di rito i vari De Matteis, D’Andrea, Galeotafiore, Iannone, Motoc, Castillo Jimenez, Orlando, Russo, Iervolino e Vitale. Da domani, poi, toccherà ai big che inizieranno anche a lavorare sotto lo sguardo di Davide Nicola. La partenza per l'Austria, inizialmente prevista per domenica pomeriggio, potrebbe slittare al mattino seguente.