Salernitana, ecco gli orari e le date delle partite dalla 1^ alla 5^ giornata I granata giocheranno sempre in orario serale

La Salernitana dovrebbe giocare sempre in serale nelle prime 5 giornate del campionato di serie A. Il calendario, nel pomeriggio, è stato anticipato da Dazn attraverso i suoi canali social ma poi è stato rimosso, probabilmente in attesa della Lega di serie A. Le date e gli orari, in ogni caso, non dovrebbero subire variazioni.

La Salernitana esordirà domenica 14 agosto (ore 20.45) allo stadio Arechi contro la Roma; sei giorni dopo, sabato 20 agosto (ore 18.30), la prima trasferta in casa dell'Udinese. A seguire la sfida casalinga contro la Sampdoria (domenica 28 agosto ore 18.30); a Bologna si giocherà in infrasettimanale (giovedì 1° settembre alle 20.45), mentre alla quinta giornata arriverà l'Empoli all'Arechi (lunedì 5 settembre, ore 18.30).