Salernitana, si riparte: visite mediche per Nicola, staff e calciatori FOTO e VIDEO. Strette di mano ed abbracci dopo il ritrovo in città

Abbracci, strette di mano e sorrisi. È iniziata così la nuova stagione della Salernitana. Molti dei tesserati granata, questa mattina, si sono ritrovati al Check up di Salerno per le visite mediche di rito che precederanno i test atletici. I primi a varcare la soglia del centro polispecialistico sono stati i calciatori: da Emil Bohinen ad Alessandro Micai, passando per Luigi Sepe, Federico Fazio, Riccardo Gagliolo, Eduardo Vergani, Pawel Jaroszynski, Ivan Radovanovic, Andrei Motoc, Vincenzo Fiorillo, Wajdi Kechrida e Pasquale Mazzocchi. A seguire è arrivato anche Davide Nicola, “scortato” dai suoi collaboratori Simone Barone, Manuele Cacicia, Federico Barni, Gabriele Stoppino e Michelangelo Rampulla. Tra le new entry dello staff figura Giovanni Carmando, figlio dello storico masseur granata e che da quest'anno entra nella squadra dei massaggiatori della Salernitana.