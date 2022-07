Salernitana, parte il mercato: De Sanctis va a caccia della punta Sul taccuino anche Petagna e Botheim. Djuric visite mediche e triennale a Verona

L'inizio anticipato del campionato ha, di fatto, avuto un effetto a catena anche sul calciomercato e sulle trattative. La "fiera dei sogni", però, ha aperto ufficialmente i battenti soltanto oggi. La Salernitana, fin qui, ha ufficializzato quattro operazioni: due in entrata (riscatto di Bohinen e adeguamento del contratto di Lassana Coulibaly) e due in uscita (Belec all'Apoel Nicosia e Di Tacchio alla Ternana). Le trattative avviate dal ds Morgan De Sanctis, però, sono tantissime e nelle prossime ore si entrerà nella fase decisiva. Per l'attacco il dirigente della Salernitana non molla la presa su Brereton Diaz, punta del Blackburn a cui nei giorni scorsi è stato illustrato il progetto a Londra. Ma non è l'unico nome sul taccuino di De Sanctis che ha fatto un pensiero anche ad Andrea Petagna, calciatore che è in uscita dal Napoli e che piace anche a Monza e Fenerbahce. Altro nome cerchiato in rosso dal dirigente della Salernitana è Erik Botheim, attaccante norvegese che si è svincolato dopo l'esperienza al Krasnodar. Lo scorso anno il 22enne, che è anche nel giro dell'Under 21 del suo Paese, si è messo in evidenza con il Bodø/Glimt, segnando anche alla Roma in Conference League. Oggi, intanto, Milan Djuric, dopo aver lasciato a parametro zero la Salernitana, ha svolto le visite mediche a Verona e si appresta a firmare un contratto triennale con gli scaligeri. Tra qualche mese, dunque, il bosniaco tornerà all'Arechi da ex.