Salernitana, Gyomber andrà in ritiro nonostante l'infortunio Il difensore ha effettuato questa mattina le visite mediche insieme agli altri compagni

C'era anche Norbert Gyomber questa mattina al Check Up per sottoporsi alle consuete visite mediche pre-campionato. Il difensore slovacco, nonostante l'infortunio subito, partirà con la squadra per il ritiro austriaco dove inizierà un percorso di riabilitazione. «Credo che ne avrà per un paio di settimane», ha spiegato in conferenza stampa il direttore sportivo Morgan De Sanctis che ha parlato anche di Franck Ribery: «Da oggi sarà a disposizione dell'allenatore, ieri ha avuto un piccolo problema influenzale ma è stata esclusa l'ipotesi del Covid».

Al Check-up questa mattina hanno fatto tappa anche Mamadou Coulibaly, Boultam, Sy, Simy, Kristoffersen, Capezzi, Mikael, Iannoni, Cavion, Mantovani, Bogdan ed Ederson. Di questi non tutti partiranno per il ritiro austriaco. Entro domani sera, infatti, Nicola diramerà la lista dei convocati che, a partire da lunedì, inizieranno a lavorare nel Tirolo.