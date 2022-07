Salernitana, riflettori sul settore giovanile: «Serbatoio per la prima squadra» «Presto sarà nominato il nuovo responsabile, sarà un progetto più a lungo raggio»

Passa anche per la costruzione di un buon settore giovanile il progetto immaginato da Danilo Iervolino per la sua Salernitana. Un obiettivo rivendicato dall'amministratore delegato Maurizio Milan prima della conferenza stampa di Morgan De Sanctis e di cui ha parlato anche il direttore sportivo granata. «Siamo in ritardo, siamo fagocitati dalla gestione del mercato e questo ci toglie molto tempo ed energie. Presto con il presidente immagino che ci sarà l’ufficializzazione del nuovo responsabile del settore giovanile. La prima evidente esigenza è fare in modo che la Primavera 2 possa essere competitiva e non rischi di retrocedere in Primavera 3. Nel giro di pochi anni dovremo essere in Primavera 1 per dare giocatori alla prima squadra. La seconda cosa importante è che non sarà un progetto aggressivo, di riempimento di stranieri ma sarà un progetto che dovrà partire dall’attività di base, integrando subito le strutture con il lavoro di formazione. Non sarà un lavoro che avrà un ritorno immediato. Il progetto della prima squadra è triennale; sul settore giovanile il termine è più a lungo raggio». A supportare Morgan De Sanctis saranno Giulio Migliaccio e Simone Lo Schiavo che opereranno come responsabile dell'area tecnica e responsabile dell'area scouting. Presto, come svelato anche da De Sanctis, sarà nominato il nuovo responsabile del settore giovanile che, come trapelato nelle scorse settimane, potrebbe essere Stefano Colantuono.