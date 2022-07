Salernitana, colpo di scena: Ederson all'Atalanta, Lovato in granata Si sblocca l'operazione che aveva subito una brusca battuta d'arresto

Dopo la brusca frenata registrata nella trattativa con l'Atalanta, Ederson sembrava destinato, almeno, a partire con la Salernitana per il ritiro austriaco. Ma dopo la conferenza del ds Morgan De Sanctis, nel corso della quale era stata fotografata la situazione di mercato del brasiliano ("Non si sono create le condizioni da parte del giocatore nei confronti dell'Atalanta. Il calciatore in questo momento ha deciso con soddisfazione di continuare a stare nella Salernitana"), la trattativa con la Dea è ripartita con maggior vigore. Fino ad arrivare ad un punto di svolta. Il 22enne brasiliano ha, infatti, raggiunto l'accordo con i nerazzurri e nelle prossime ore raggiungerà Bergamo per iniziare ufficialmente la nuova avventura. Alla Salernitana andranno circa 14 milioni di euro, più il trasferimento a titolo definitivo di Matteo Lovato, difensore dell'Under 21 azzurra che è stato valutato 11 milioni di euro dall'Atalanta. "Se si creeranno delle condizioni irrinunciabili, partirà. E quella dell'Atalanta era una situazione irrinunciabile", aveva spiegato De Sanctis in conferenza stampa, lasciando intendere che le due società avessero raggiunto l'intesa su tutto. Il rilancio dei nerazzurri, quindi, è servito a raggiungere l'intesa con il centrocampista brasiliano che lascerà Salerno dopo sei mesi vissuti da protagonista (15 partite, 2 gol ed un assist).