Salernitana, Nicola travolto dall'affetto al "Santa Teresa": «Lavoreremo sodo» VIDEO. Il tecnico ha partecipato con Fazio e Radovanovic all'inaugurazione del torneo

Domani mattina la Salernitana si metterà in viaggio per raggiungere il ritiro austriaco. Ma prima di lasciare la città, Davide Nicola, Federico Fazio ed Ivan Radovanovic hanno potuto godere dell’abbraccio del pubblico salernitano. Il tecnico, accompagnato dai due calciatori, dalla responsabile comunicazione Mara Andria e dall’addetto stampa Gianluca Lambiase, ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione del torneo di Santa Teresa, storico torneo di beach soccer cittadino. Nicola ha concesso autografi e foto ricordo, soffermandosi soprattutto con i tanti bambini presenti sull’arenile di Santa Teresa. «Grazie perché è sempre molto piacevole», ha affermato il tecnico del cavalluccio marini. «È l’ennesima dimostrazione che avete quel qualcosa in più. Quello che a noi adesso interessa – ha concluso l’allenatore della Salernitana - è partire per il ritiro, completare quello che ci serve e lavorare sodo».