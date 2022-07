Salernitana, si parte: 28 convocati per il ritiro pre-campionato in Austria FOTO e VIDEO. Ederson saluta, Mikael resta a Salerno: a Jenbach tanti saranno solo di passaggio

Pochi minuti dopo le 8.15, la Salernitana è partita dal campo Volpe alla volta dell'Austria dove, da oggi, inizierà il ritiro pre-campionato. Sul bus che ha portato i granata a Capodichino (l'arrivo nel Tirolo è previsto per ora di pranzo) sono saliti 28 calciatori, molti dei quali sono destinati a salutare il cavalluccio marino nelle prossime settimane. Non c'era Ederson, promesso sposo dell'Atalanta e prossimo alla firma con i nerazzurri; percorso inverso farà Lovato che, attende soltanto la definizione degli aspetti buricratici, per raggiunere Jenbach. Diversi i calciatori sotto contratto che resteranno a Salerno, a cominciare dal brasiliano Mikael. In ritiro, insieme a Sepe, Fiorillo e Micai ci sarà anche il portiere della Primavera, Sorrentino. Lassana Coulibaly e Veseli, reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, si aggregheranno dopo il 10 luglio. Le difficoltà principali, però, riguardano l'attacco: oltre a Simy e Ribery, per i primi giorni di ritiro Nicola potrà contare soltanto su D'Andrea, Kristoffersen e su Castillo Jimenez. La speranza, dunque, è che il mercato possa sbloccarsi quanto prima, in modo da consentire al tecnico di lavorare con un gruppo definito già durante le prime amichevoli.

I convocati:

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe, Sorrentino;

DIFENSORI: Bogdan, Fazio, Gagliolo, Galeotafiore, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Motoc, Sy;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Boultam, Capezzi, Cavion, Coulibaly M., Iannoni, Iervolino, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic;

ATTACCANTI: D’Andrea, Jimenez, Kristoffersen, Ribery, Simy,