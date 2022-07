Salernitana, accelerata sul mercato: fatta per Botheim e Lovato, vicino Valencia Dialogo con la Sampdoria per Bonazzoli e Thorsby

Il mercato è appena iniziato ma la Salernitana ha fretta di consegnare a Davide Nicola una rosa quanto più vicina possibile a quella che affronterà il campionato. Non a caso il ds Morgan De Sanctis sta lavorando a tutto tondo per provare a chiudere quante più operazioni possibile. Tra domani e mercoledì potrebbe essere il giorno di Erik Botheim, attaccante norvegese che è atteso a Salerno per effettuare le visite mediche. In attesa di risolvere gli aspetti burocratici legati al tesseramento, il calciatore potrà iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni nel ritiro di Jenbach. Stesso discorso anche per Matteo Lovato che arriverà in granata a titolo definitivo nell'ambito dell'operazione Ederson. Per l'attacco è a buon punto anche la trattativa con Diego Valencia, cileno classe 2000 dell'Universidad Catolica.

Nelle ultime ore, inoltre, si è riaperta la trattativa con la Sampdoria per Federico Bonazzoli: il club blucerchiato, infatti, ha in rosa anche Morten Thorsby, centrocampista che la Salernitana ha individuato come possibile erede di Ederson. La doppia trattativa, dunque, potrebbe agevolare il buon esito dell'operazione. Per la difesa, invece, si spera di riuscire ad ingaggiare anche Okoli, giovane di proprietà dell'Atalanta che è reduce dall'esperienza a Cremona. De Sanctis, inoltre, non molla la presa per Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell'Inter.