Salernitana, primo allenamento nel ritiro austriaco per i granata Il cavalluccio marino resterà nel Tirolo fino a fine mese

Primo giorno di lavoro per la Salernitana nel ritiro austriaco di Jenbach. I granata, dopo essere atterrati ad Innsbruck in tarda mattinata, si sono trasferiti a Stans dove calciatori, staff e dirigenti soggiorneranno fino al 20 luglio. Alle 18.30, sotto lo sguardo vigile di Davide Nicola, la Salernitana ha svolto la prima seduta di lavoro sul campo di Jenbach. Allenamento prevalentemente atletico per i granata che domani riprenderanno la preparazione nel Tirolo.

foto Us Salernitana 1919