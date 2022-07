FOTO e VIDEO. Botheim e Lovato sono a Salerno per le visite mediche Il club granata si appresta ad ufficializzare le due operazioni in entrata

La Salernitana si appresta ad ufficializzare le prime due operazioni in entrata: l'attaccante Erik Botheim ed il difensore Matteo Lovato sono a Salerno per le visite mediche. Arrivati in città nella tarda serata di ieri, i due calciatori questa mattina hanno fatto tappa al Check up per sostenere le visite mediche. Poi, dopo le formalità di rito, voleranno in Austria per iniziare a lavorare in ritiro con i nuovi compagni di squadra.

Botheim, attaccante norvegese, arriverà a parametro zero dal Krasnodar, club russo dal quale si libererà per via delle vicende legate alla guerra. Il 22enne si è messo in evidenza soprattutto nell'ultima edizione della Conference League, segnando 7 gol con la maglia del Bodo Glimt.

Lovato, difensore 22enne, arriva a Salerno a titolo definitivo nell'ambito dell'operazione che ha portato Ederson all'Atalanta (14 milioni più il cartellino del difensore). Centrale dell'Under 21 azzurra, ha collezionato 47 presenze in serie A con le maglie di Verona, Atalanta e Cagliari.