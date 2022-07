Salernitana, Ederson saluta: "Vi porto nel mio cuore. Grazie Salerno" "Sono stati mesi fantastici, insieme abbiamo fatto ciò che tutti pensavano fosse impossibile"

In sei mesi è riuscito a lasciare un segno indelebile nella storia della Salernitana e a costruire un rapporto solido con la tifoseria. Emozioni che Ederson ha voluto racchiudere anche nel messaggio con il quale ha salutato la piazza granata. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram il centrocampista, che è in procinto di trasferirsi all'Atalanta, ha voluto ringraziare tutti per il sostegno, il calore e l'affetto ricevuto. "Oggi si conclude la mia avventura a Salerno, una città che mi ha accolto e trasmesso molta pace", ha scritto l'ormai ex calciatore della Salernitana. "So che sono passati solo pochi mesi, ma sono stati fantastici, insieme abbiamo fatto ciò che tutti pensavano fosse impossibile. Spero di essere stato all'altezza delle aspettative dei tifosi e di questo club che ha creduto così tanto nel mio lavoro. Vi porto nel mio cuore. Grazie Salerno. "Ma che ci posso fare se puzzo di pesce". MACTE ANIMO", ha concluso il calciatore carioca, prendendo in prestito un coro dei tifosi granata e lo slogan del club.