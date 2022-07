Salernitana, mercato nel vivo: Valencia in arrivo, sprint per Cambiaso Per la difesa restano in piedi le piste Okoli e Pirola

Dopo aver chiuso le prime due operazioni in entrata con Erik Botheim e Matteo Lovato, la Salernitana continua a tenere il piede sull'acceleratore. Il ds Morgan De Sanctis è vicino a chiudere la trattativa con Diego Valencia, attaccante cileno 22enne dell'Universidad Católica e della Nazionale. L'operazione è ben avviata ed entro la fine della settimana potrebbe andare in porto. Con la Sampdoria, inoltre, si discute per portare in granata sia il centrocampista Morten Thorsby che l'attaccante Federico Bonazzoli. Per la doppia operazione la Salernitana è intenzionata a mettere sul piatto fino 9 milioni di euro ma bisognerà raggiungere l'intesa anche con i calciatori. Con l'Atalanta, dopo il buon esito dell'operazione Ederson, si parlerà del prestito di Caleb Okoli, difensore centrale che a Salerno potrebbe ritrovare Lovato. Tra gli under selezionati dal ds De Sanctis c'è anche Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell'Inter che è reduce dalla vittoria del campionato di serie B a Monza. Ma il nome che più stuzzica la fantasia è Andrea Cambiaso, esterno del Genoa che è promesso sposo della Juventus. La Salernitana si è messa in coda per ottenerne il prestito non appena si completerà il trasferimento in bianconero.