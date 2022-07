Salernitana, De Sanctis non molla Bonazzoli: incontro col procuratore Vertice di mercato tra il ds e Tullio Tinti: si lavora per riportare il bomber all'Arechi

La Salernitana al lavoro per il reparto offensivo. Mister Davide Nicola, non è un mistero, accoglierebbe a braccia aperte Federico Bonazzoli, uno dei protagonisti assoluti della cavalcata salvezza.

Il direttore sportivo Morgan De Sancits è al lavoro per accontentare il tecnico: in queste ore, infatti, è in corso l'incontro con il procuratore Tullio Tinti. A riportare la notizia è Sky Sport.

Il vertice, con ogni probabilità, sarà anche l’occasione per chiarirsi dopo il botta e risposta tra i due all’indomani della conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo granata.

Il sentiero è stretto, perché oltre l’intesa con il calciatore bisognerà trovare l’accordo anche con la Sampdoria, società proprietaria del cartellino di Bonazzoli.