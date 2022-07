Salernitana, Botheim si presenta e prenota un gol sotto la Curva Sud L'attaccante: "Tifo super, immaginare di segnare davanti a loro è una sensazione incredibile"

Sogna di segnare tanti gol sotto la Curva Sud dell'Arechi. Erik Botheim, attaccante della Salernitana, è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella storia del club granata. La punta norvegese, dopo essere arrivato in ritiro a Jenbach, ha subito speso parole di stima e affetto per la piazza. "Sono molto felice di essere qui. Ho visto tantissimi video, soprattutto dei tifosi. Sono incredibili e immaginare di segnare davanti a loro è una sensazione incredibile. Sicuramente giocare in Serie A rappresenta un sogno da bambino che diventa realtà, e io sono pronto. Spero di poter lavorare insieme ai miei compagni, crescere sempre di più, portare più in alto possibile il nostro club e farlo diventare sempre più importante in futuro vincendo più partite possibili. Ci sono tante partite da giocare, ecco perché dobbiamo lavorare duramente tutti insieme”.

Nella sua avventura salernitana Botheim ritroverà anche un suo amico di vecchia data. “Conosco Bohinen da quando avevo tre anni, abbiamo studiato insieme e ritrovarlo qui è bellissimo. Voglio segnare tanti gol e spero di giocare il prima possibile davanti ai nostri tifosi per presentarmi alla città”.

foto U.S. Salernitana 1919