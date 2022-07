Salernitana: in arrivo Valencia, Pirola e Bradaric. Sprint per Bonazzoli Per il centrocampo spunta anche Djuricic; Iannoni in prestito al Perugia

Entra sempre più nel vivo il mercato della Salernitana che, dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Matteo Lovato e Erik Botheim, si prepara a chiudere altre operazioni. Con l'Inter è stata raggiunta l'intesa per il prestito - obbligo di riscatto fissato al determinarsi di alcune condizioni - di Lorenzo Pirola, difensore centrale classe 2002 che è reduce dalla promozione con il Monza. Il calciatore già domani dovrebbe arrivare a Salerno per sostenere le visite mediche e raggiungere i nuovi compagni in ritiro. E' atteso a giorni anche l'arrivo in Italia di Diego Valencia, attaccante che la Salernitana preleverà dall’Universidad Catolica. Il cileno ieri sera ha giocato la sua ultima partita con i sudamericani, perdendo contro il San Paolo nel match dalla Copa Sudamerica.

Ben avviata è anche la trattativa con il Lille per Domagoj Bradaric, terzino sinistro del Lille che è molto vicino all'intesa con il cavalluccio marino. Con la Sampdoria, poi, è stata avviata una doppia trattativa per riportare Federico Bonazzoli all'ombra dell'Arechi e garantire il norvegese Morten Thorsby al centrocampo di Davide Nicola. La prima operazione, dopo il gelo delle scorse settimane, ha preso nuovamente quota; per la seconda, invece, bisognerà raggiungere l'intesa economica con il calciatore. Nel frattempo De Sanctis ha sondato il terreno anche per Filip Djuricic, centrocampista che si è appena svincolato dal Sassuolo e sul quale è forte anche l'interesse del Torino. Intanto, in attesa d'individuare il sostituto di Ederson, la Salernitana ha definito un'operazione in uscita: Edoardo Iannoni, centrocampista classe 2001, andrà in prestito al Perugia di Fabrizio Castori. Il calciatore, però, ha prima prolungato il suo contratto con la Salernitana.