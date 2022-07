Salernitana, nove gol nel primo test in ritiro: tris di Kristoffersen e D'Andrea L'amichevole contro la formazione locale dello Jenbach

Allo “Jenbach Stadion” la Salernitana supera lo Jenbach nella prima amichevole pre-stagionale del ritiro austriaco. Al 2′ granata subito pericolosi con una conclusione dalla distanza di Capezzi che sbatte sul palo. Al 7′ grande occasione per Simy che calcia tutto solo, si supera Potvalski che nega il gol. Al 14′ vantaggio della Salernitana: cross di Mazzocchi e tocco vincente di Simy. Al 19′ ci prova Capezzi dal limite, blocca Potvalski. Al 22′ ancora granata pericolosi: cross di Coulibaly e conclusione di Mazzocchi che sbatte sul palo. Al 30′ grandissima occasione per la Salernitana con un colpo di testa di Simy da pochi passi che termina di poco a lato. Al 41′ raddoppio dei granata: grande assist di Simy per Mazzocchi che supera il portiere avversario e deposita la palla in rete. Al 43′ altra occasione per la Salernitana con una conclusione di Simy che si stampa sul palo. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0. Al 7′ della ripresa ci provano i granata con una conclusione di Gagliolo respinta in angolo da Potvalski. Al 9′ grande occasione Salernitana con un colpo di testa di Kristoffersen da ottima posizione, si supera Potvalski che nega il gol. Al 10′ tris granata: cross di Cavion e conclusione vincente di D’Andrea. Al 12′ poker della Salernitana con una conclusione a giro di D’Andrea. Al 17′ quinta rete della Salernitana con Kristoffersen. Al 20′ ci prova Cavion, respinge in angolo Potvalski. Al 28′ arriva la doppietta personale di Kristoffersen che realizza il 6-0. Al 38′ calcio di rigore per i granata: dal dischetto va Boultam che trasforma il penalty. Al 40′ altro gol della Salernitana: cross di Jimenez e colpo di testa vincente di Kriatoffersen che realizza la sua tripletta personale. Al 45′ arriva la tripletta personale anche per Filippo D’Andrea che fissa il risultato sul definitivo 9-0.

SALERNITANA-JENBACH 9-0

SALERNITANA: Fiorillo (19′ st Micai), Motoc (1′ st Galeotafiore) (19′ st Jimenez), Radovanovic (1′ st Mantovani), Fazio (1′ st Gagliolo), Capezzi (1′ st Boultam), Bohinen (1′ st Iervolino), Coulibaly M. (1′ st Cavion), Mazzocchi (1′ st Kechrida), Jaroszynski (1′ st Sy), Simy (1′ st Kristoffersen), Ribery (1′ st D’Andrea). A disposizione: Sorrentino. All.: Nicola.

JENBACH: Potvalski, Sahin, Hinica, Temtz, Sahin, Vitanovic, Zach, Adam. Unlu U., Unal (24′ pt Lambara), Unlu R.. A disposizione: Kepelek, Lugauer, Isilak, Kuscu, Sezen, Kul, Tarakci, Soumbou. All.: Pfurtscheller

ARBITRO: Rene Schrett. Assistenti: Johannes Dander – Hasan Aksoy.

RETI: 14′ pt Simy, 41′ pt Mazzocchi, 10′ st, 12′ st, 45′ st D’Andrea, 17′ st, 28′ st, 40′ st Kristoffersen, 38′ st Boultam.

NOTE. Angoli: 7 – 0