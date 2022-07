Salernitana, M. Coulibaly: «Salerno è speciale, spero di restare a lungo» Il centrocampista: «Voglio avere più continuità rispetto allo scorso anno»

«Oggi era la prima amichevole e dobbiamo continuare a lavorare per conoscerci meglio ma penso che abbiamo fatto bene. Lo scorso anno l’infortunio mi ha tenuto lontano dal campo a lungo, quest’anno spero di riuscire ad avere più continuità. Il mister è una persona che crede molto nel lavoro e ci dà grande carica. Tutto lo staff sta cercando di creare un grande gruppo, lo scorso anno ci siamo salvati perché remavamo tutti verso lo stesso obiettivo. I calciatori più esperti stanno aiutando i più giovani a inserirsi nel gruppo». Queste le parole del centrocampista granata Mamadou Coulibaly intervenuto in conferenza stampa al termine di Salernitana – Jenbach.

Coulibaly ha quindi concluso: «Mi trovo molto bene a Salerno e spero di rimanere ancora a lungo. Ho sempre desiderato arrivare in Nazionale, cerco di fare sempre del mio meglio nel mio club perché solo così posso arrivare in Nazionale. I tifosi della Salernitana sono speciali, l’anno scorso ci hanno dato un grandissimo aiuto per arrivare alla salvezza. Li ringrazio sempre anche perché nonostante non abbia giocato a lungo mi hanno sempre fatto sentire a casa. Il nostro obiettivo è rimanere in Serie A cercando di salvarci il prima possibile».