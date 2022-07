UFFICIALE. Salernitana, saluta Iannoni: il centrocampista passa al Perugia Ecco la formula del trasferimento del classe 2001

La Salernitana ufficializza un'altra operazione in uscita: Edoardo Iannoni è un nuovo calciatore del Perugia. Il centrocampista, classe 2001, ha lasciato il ritiro di Jenbach nella tarda mattinata di oggi. In Umbria ritroverà Fabrizio Castori. Prima di salutare i granata, però, Iannoni ha prolungato il suo contratto con il cavalluccio marino per altri quattro anni. La formula del trasferimento al Perugia prevede un «prestito biennale con opzione e contro-opzione». La Salernitana, infatti, crede molto nel centrocampista che già a gennaio aveva catturato l'occhio di Walter Sabatini che lo avrebbe voluto riportare in granata ma l'Ancona Matelica non volle privarsi del calciatore. Stima ribadita anche prima della rottura tra il dirigente ed il presidente Iervolino. Per Sabatini, infatti, Iannoni poteva rappresentare un'alternativa importante ad Ederson. Adesso andrà a fare esperienza al Perugia in serie B dove ritroverà Castori.