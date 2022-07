FOTO e VIDEO. Salernitana, ecco Pirola: visite mediche in città per il difensore Rinforzo di spessore per il pacchetto arretrato del cavalluccio marino

Lorenzo Pirola si appresta a diventare il terzo rinforzo della Salernitana. Il difensore classe 2002 questa mattina è arrivato a Salerno per sostenere le visite mediche e legarsi ufficialmente al cavalluccio marino. Reduce dalla promozione in serie A con la maglia del Monza, il 20enne arriva dall'Inter con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto - fissato a 4 milioni di euro - al raggiungimento della 20esima presenza. Difensore dell'Under 21 azzurra, a Salerno ritroverà Matteo Lovato, con il quale condivide il reparto in Nazionale. Un rinforzo di spessore per la retroguardia di Davide Nicola che, al momento, può contare su Pirola, Lovato, Fazio, Gyomber, Radovanovic, Gagliolo e Veseli. Il 20enne nelle prossime ore si metterà in viaggio per raggiungere il ritiro di Jenbach dove già domani dovrebbe allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra. Ma il mercato della Salernitana è in continua evoluzione: nelle prossime ore è atteso in Italia anche l'attaccante cileno Diego Valencia.