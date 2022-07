Salernitana: il Monza piomba su Mazzocchi, in bilico la riconferma del terzino Se l'esterno dovesse salutare, in granata arriverebbe Junior Sambia

Il Monza prova a soffiare Pasquale Mazzocchi alla Salernitana. Il terzino destro, tra i protagonisti della rincorsa salvezza dello scorso anno, è uno dei pezzi pregiati della rosa di Davide Nicola. L'ambiziosa società brianzola è pronta ad offrirgli un aumento di stipendio (pare addirittura raddoppiato) rispetto a quello che il 26enne percepisce in granata. Il calciatore, chiaramente, ci sta pensando anche se ha ancora tre anni di contratto con la Salernitana. Di fronte ad un'offerta irrinunciabile il club granata potrebbe anche decidere di far partire Mazzocchi che in questi giorni si è confrontato spesso con la società. Nel frattempo il direttore sportivo Morgan De Sanctis tiene in caldo la possibile alternativa: dalla Francia è rimbalzata con forza la notizia di un interessamento per Junior Sambia, 25enne che si è svincolato dopo l'esperienza al Montpellier. Secondo alcune testate transalpine l'intesa con la Salernitana sarebbe cosa fatta. Ma è chiaro che tutto dipenderà dal futuro di Mazzocchi. La società granata non vorrebbe privarsi dell'esterno napoletano ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore e del suo entourage.

Nel frattempo De Sanctis sta lavorando per colmare il vuoto venutosi a creare a sinistra dopo gli addii di Ranieri e Ruggeri. La soluzione, anche in questo caso, dovrebbe arrivare dalla Francia: con il Lille continua il dialogo per il trasferimento del croato Domagoj Bradaric. Con la Juventus, invece, si sta discutendo per i prestiti del centrocampista Filippo Ranocchia e dell'esterno Andrea Cambiaso.