Salernitana, la carica di Lovato: "Possiamo toglierci belle soddisfazioni" Il difensore è già carico: sono qui per fare bene, pronto a dare il mio contributo

"Sono venuto pronto e carico per affrontare la nuova stagione, con nuovi obiettivi. Sono stato accolto molto bene dal gruppo, ho sentito subito calore e credo ci siano buoni presupposti per affrontare al meglio la stagione". E' giovane ma ha già le idee chiare Matteo Lovato.

Il neoacquisto della Salernitana - arrivato alla corte di Davide Nicola nell'operazione che ha portato Ederson all'Atalanta - ha parlato ai canali ufficiali del club.

"Sia il direttore De Sanctis che Migliaccio mi hanno convinto da subito a sposare questo progetto. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni. La spinta dei tifosi è un valore aggiunto: il calore, lo spirito e la spinta che trasmettono valgono uno o due calciatori in più in campo".

Lovato è uno dei volti nuovi del reparto arretrato insieme a Lorenzo Pirola: "Nella difesa a tre posso ricoprire tutti i ruoli, anche se preferisco comunque quello al centro. In ogni caso, sono comunque disponibile in base a dove c'è necessità e a discrezione dell'allenatore. Sono qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia", la carica di Lovato.