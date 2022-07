Ecco Diego Valencia: dal Sudamerica i goal per la Salernitana che verrà Visite mediche per l'attaccante cileno che si è legato al club granata fino al 2026

Si è presentato questa mattina al centro polidiagnostico Check-up, dove ha sostenuto le visite mediche di rito, per poi poter firmare il contratto che lo legherà alla Salernitana.

Diego Valencia è praticamente un nuovo calciatore granata: l’attaccante cileno classe 2000 è il nome nuovo per l’attacco di mister Davide Nicola. Accompagnato da Simone Lo Schiavo, Valencia però non andrà subito in ritiro in Austria.

L’atleta cileno infatti dovrà prima sbrigare alcune pratiche burocratiche relative al visto: una volta risolte, potrà raggiungere i nuovi compagni.