Salernitana, priorità all'attacco: Iervolino vuole un colpo da novanta Per il centrocampo trattative in corso con Djuricic e Crnigoj

Dopo aver definito l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante cileno Diego Valencia, la Salernitana va a caccia di altri due rinforzi per il reparto avanzato. Con la Sampdoria resta in piedi la trattativa per Federico Bonazzoli: le due società hanno trovato l'intesa ma manca ancora l'accordo con il giocatore. La Salernitana ha lanciato un ultimatum al capocannoniere dello scorso campionato: se la trattativa non si sbloccherà a stretto giro, il club granata virerà su altri obiettivi. Non a caso, sottotraccia, Morgan De Sanctis sta trattando con il Villareal per Boulaye Dia, punta di 25 anni che vanta presenze e gol anche in Champions League. Il cartellino del franco-senegalese è valutato 14 milioni di euro dal club spagnolo che, tuttavia, potrebbe lasciarlo partire anche per 12 milioni. La Salernitana spera di riuscire a chiudere l'operazione ma tiene in caldo anche la pista Andrea Pinamonti: l'attaccante di proprietà dell'Inter è promesso sposo dell'Atalanta che, tuttavia, non ha ancora raggiunto l'intesa con il club nerazzurro. Il Monza si è inserito con forza nell'operazione ma la Salernitana resta alla finestra. Oltre all'attacco, però, De Sanctis sta lavorando anche alle trattative per il centrocampo. Filippo Ranocchia della Juventus potrebbe arrivare in prestito. Sono in corso contatti anche con Filip Djuricic che si è svincolato dal Sassuolo. Il nome nuovo porta a Domen Crnigoj, in uscita dal Venezia e a cui la Salernitana ha fatto più di un pensiero. La trattativa in queste ore ha subito una lieve frenata ma la dirigenza granata non molla la presa e proverà comunque a chiudere con il centrocampista sloveno.