Salernitana, prosegue il lavoro in Austria: domani il test con lo Schalke 04 Nicola approfitterà dell'amichevole per vedere all'opera gli ultimi arrivati

Si corre e si suda nel ritiro austriaco della Salernitana. Nel nono giorno di lavoro svolto a Jenbach, gli uomini di Davide Nicola questa mattina hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguito da un lavoro di mobilità e core stability. Con il gruppo ha lavorato anche Norbert Gyomber che sta proseguendo il lavoro di recupero a seguito dell'infortunio muscolare subito prima della partenza per l'Austria.

Domani (ore 18) è in programma il primo vero test per il cavalluccio marino: la Salernitana affronterà in amichevole lo Schalke 04. La sfida con i tedeschi servirà al tecnico per verificare le risposte del gruppo e vedere all'opera soprattutto gli ultimi arrivati.