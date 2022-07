Salernitana, freccia a sinistra: dal Lille arriva il croato Bradaric Con i francesi resta viva anche la trattativa per Yazici. E De Sanctis vola di nuovo a Londra

La Salernitana ha messo la freccia a sinistra, dando l'accelerata per l'ingaggio di Domagoj Bradaric. Il croato, classe '99, arriverà a titolo definitivo dal Lille per una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni. Il calciatore può agire sia da quinto in un 3-5-2 che da classico terzino sinistro con la difesa a quattro. Bradaric ha fatto tutta la trafila con la nazionale croata (dall'Under 16 all'Under 21), collezionando quattro presenze anche con la rappresentativa maggiore. Con il Lille ha collezionato 76 presenze, mettendo a segno un gol e servendo 6 assist. In precedenza aveva indossato la maglia dell'Hajduk Spalato. Sia con il club francese che con quello croato ha giocato anche in Campions League. Adesso per lui si apriranno le porte del campionato italiano, dopo che in passato anche Lazio e Napoli avevano sondato il terreno per Bradaric. Ma De Sanctis, che in queste ore è volato nuovamente a Londra, con il Lille tiene aperto anche il discorso per il trequartista turco Yusuf Yazici. L'operazione ha un costo importante (circa 17 milioni) ma la Salernitana ha necessità prima di liberare un posto nella lista dei calciatori extracomunitari.