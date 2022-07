Salernitana, pari senza reti in amichevole contro lo Schalke 04 In attesa dei rinforzi, Nicola continua sulla strada del 3-5-2

Termina in parità (0-0) l'amichevole disputata dalla Salernitana contro lo Schalke 04. Dinanzi ad un'ottima cornice di pubblico (le due tifoserie sono unite da un rapporto di gemellaggio), campani e tedeschi hanno provato fino alla fine a sbloccare il risultato ma i carichi di lavoro di questi giorni hanno fatto la differenza. Dei nuovi acquisti si è vsito all'opera soltanto Botheim, lanciato in campo al minuto 75'. Sul campo di Worgl il tecnico del cavalluccio marino ha confermato il 3-5-2, lanciando Kristoffersen e Ribery nel tandem offensivo. La partita del francese è durata appena venti minuti per via di un risentimento muscolare che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca. Nel complesso la Salernitana ha disputato una prova ordinata ed è riuscita a respingere gli assalti della compagine tedesca. L'occasione migliore per sbloccare il punteggio è capitata all'ultimo respiro sulla testa di Thiaw ma Fiorillo si è superato ed è riuscito a deviare in angolo. A fine gara applausi per le due squadre che, in attesa del mercato, sono riuscite comunque ad onorare al meglio il test.