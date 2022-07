Salernitana, Ribery: "Continuiamo a lavorare, i nostri tifosi sono fantastici" “Il presidente vuole costruire qualcosa di grande per tifosi e città”

“Stiamo lavorando molto bene, oggi abbiamo fatto una bella partita contro lo Schalke 04 che è un’ottima squadra. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, la preparazione è fondamentale per fare una buona stagione. Sono uscito prima perché ho sentito un fastidio ai muscoli e ho preferito non rischiare poiché il ritiro è ancora lungo”. Queste le parole di Franck Ribery intervenuto in conferenza stampa al termine di Salernitana – Schalke 04.

“Sono contento di essere alla Salernitana, i tifosi sono fantastici e li ringrazierò sempre. Sono dieci giorni che siamo qui e ho ricevuto tanto affetto. Il nostro obiettivo è la salvezza, l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di straordinario e quest’anno vogliamo fare ancora meglio. Piano piano arriveranno altri giocatori e sono sicuro che saremo una bella squadra”.

Ribery ha quindi concluso: “Ho un ottimo rapporto con il mister e lo staff, contano molto su di me e hanno creato un grande gruppo. Siamo una famiglia, i nuovi arrivati si integrano subito. Quest’anno sono cambiate tante cose, il Presidente vuole costruire qualcosa di grande per tifosi e città”.