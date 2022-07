Salernitana, grana di mercato Mazzocchi: De Sanctis "blocca" Sambia Il Monza insiste per avere il terzino, ore di riflessione in casa granata

Dopo aver chiuso l'ingaggio del terzino sinistro Bradaric, che nelle prossime ore è atteso nel ritiro austriaco di Jenbach, la Salernitana sta provando a gestire la grana Mazzocchi. Il terzino destro napoletano ha ancora tre anni di contratto con il cavalluccio marino ma il corteggiamento del Monza si sta facendo sempre più pressante. La Salernitana non vorrebbe privarsi del calciatore ma il rischio di andare incontro ad un braccio di ferro appare molto concreto. I brianzoli hanno proposto un ingaggio raddoppiato a Mazzocchi che sta valutando con grande attenzione la proposta dei lombardi. Nel frattempo il direttore sportivo De Sanctis si è cautelato ed ha bloccato Junior Sambia, terzino destro che si è svincolato dopo l'esperienza al Montpellier. Per l'attacco resta in piedi la trattativacon Boulaye Dia del Villareal: le due società hanno trovato l'accordo ma si attende una risposta da parte del calciatore.