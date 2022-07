Salernitana, restyling del settore giovanile: torna Colantuono, si pensa a Fusco L'ex capitano potrebbe allenare la formazione Primavera

Nel giorno della sua presentazione alla città, Morgan De Sanctis aveva ammesso che "sul settore giovanile siamo in ritardo": A distanza di due settimane, però, la Salernitana ha iniziato a muovere i primi tasselli per riorganizzare il vivaio. Un'azione che partirà dalla base. Come era già trapelato nelle scorse settimane, infatti, il club granata ha deciso di affidare a Stefano Colantuono il ruolo di responsabile del settore giovanile. Sarà lui, dunque, a dover gettare le basi per costruire quella "cantera" che il presidente Danilo Iervolino immagina come serbatoio naturale della prima squadra. Il tecnico di Anzio, il cui contratto si era rinnovato in automatico al raggiungimento della salvezza, lavorerà in sinergia con il direttore sportivo Morgan De Sanctis, il responsabile dell'area tecnica Giulio Migliaccio ed il responsabile dello scouting Simone Lo Schiavo. La prima mossa potrebbe prevedere la nomina di Luca Fusco come allenatore della formazione Primavera. Per l'allenatore nativo di Mariconda, dopo l'avventura da calciatore, si tratterebbe di un gradito ritorno all'ombra dell'Arechi.