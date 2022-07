Salernitana, offerta al rialzo per Mazzocchi: ora la palla passa al calciatore Chiuso l'ingaggio di Junior Sambia che arriverà a prescindere dalla decisione dell'esterno

La Salernitana prova a respingere l'assalto del Monza per Pasquale Mazzocchi. Nelle ore successive all'amichevole disputata contro l'Hoffenheim, il club granata ha offerto al terzino destro un adeguamento del contratto. La proposta del cavalluccio marino prevede uno stipendio di 500mila euro a stagione per il calciatore, più un bonus di altri 100mila euro in caso di salvezza. Soltanto in caso di retrocessione in serie B, invece, Mazzocchi guadagnerebbe 400mila euro. La Salernitana ha presentato la sua offerta all'atleta napoletano ed attende una risposta entro la giornata di lunedì. In caso di fumata bianca il tutto verrebbe depositato in Lega; viceversa si rischierebbe di andare incontro ad un braccio di ferro tra l'esterno e la Salernitana. Il club granata, nel frattempo, ha chiuso l'ingaggio del francese Junior Sambia che potrebbe aggregarsi alla squadra già nei prossimi giorni. I riflettori principali, ora, restano puntati sull'attacco: i granata attendono una risposta da Boulaye Dia, mentre sembra essersi raffreddata la pista che porta a Federico Bonazzoli.