Salernitana, l'offerta al rialzo granata non convince Mazzocchi Il terzino napoletano strizza l'occhio al Monza. Visite per Junior Sambia

Dopo aver messo la freccia a sinistra, la Salernitana rinforza anche l'altra corsia. Il ds Morgan De Sanctis ha chiuso l'ingaggio di Junior Sambia, calciatore francese di 26 anni che ha collezionato oltre 130 partite nella Ligue A, la massima serie transalpina. L'atleta ha raggiunto Roma per sottoporsi alle visite mediche che precederanno la firma di un quadriennale con la Salernitana. Junior Sambia ha giocato quasi sempre da esterno destro ma, all'occorrenza, può ricoprire anche altre zone del campo. Da capire se rappresenterà un'alternativa a Pasquale Mazzocchi o se sarà il suo erede. L'esterno napoletano, infatti, non sembra intenzionato ad accettare la proposta di adeguamento che gli è stata formulata nelle scorse ore dalla società granata. Una scelta probabilmente legata al forcing del Monza che sta facendo di tutto per ingaggiare Mazzocchi, mettendo sul piatto un'offerta più importante. Il rischio che si vada incontro ad un braccio di ferro, a questo punto, appare molto concreto. Nel frattempo il calciatore continua a lavorare nel ritiro austriaco dove a breve arriverà anche Junior Sambia. È atteso in queste ore nel Tirolo, invece, Diego Valencia, attaccante cileno che dopo la firma con la Salernitana era tornato in patria per risolvere alcune vicende burocratiche. Proprio il reparto avanzato resta una delle priorità del cavalluccio marino in chiave mercato. De Sanctis spera sempre in una risposta positiva da parte di Boulaye Dia del Villareal ma, nel frattempo, tiene in caldo anche altre soluzioni.