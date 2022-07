Abbonamenti Salernitana, andamento lento: poco più di 5mila tessere Il dato comunicato dalla società

C'è ancora tempo e la vendita libera di fatto è iniziata da poco, ma la campagna abbonamenti della Salernitana fa registrare un andamento lento.

L'aggiornamento quotidiano da parte del club granata segnala nell'ultimo dato 5402 tessere vendut. Il dato sui social non ha mancato di animare discussioni tra i tifosi, tra chi si lamenta per lo scraso entusiasmo del pubblico e chi invece ricorda le polemiche per i costi elevati.

Nel frattempo, la vendita prosegue e si vedrà quanti tifosi decideranno di sottoscrivere gli abbonamenti per assicurarsi un posto all'Arechi la prossima stagione.