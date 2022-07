Salernitana, fuochi d'artificio in attacco: sì a Piatek e Bonazzoli Intesa con la Samp, vicino il ritorno del bomber. Il polacco non è più solo un sogno di mercato

Riflettori puntati sull’attacco. La Salernitana prepara il doppio colpo per il reparto offensivo. Dopo settimane di trattative, sembra essere ad una svolta la trattativa per riportare all’Arechi Federico Bonazzoli. Il club granata e la Sampdoria hanno raggiunto l’accordo sulla base di un trasferimento definitivo per 4 milioni e mezzo di euro. Intesa quadriennale con la punta, desiderosa di tornare in una piazza che lo ama.

Ma Morgan De Sanctis è al lavoro anche per portare a Salerno Krzysztof Piatek, che resta l’obiettivo principale tra i volti nuovi vagliati dagli uomini mercato del club.

Il cartellino è di proprietà dei tedeschi dell’Herta Berlino, che non sembrano intenzionati a puntare su di lui. E Piatek, stando ai rumors delle ultime ore, avrebbe già dato la propria disponibilità di massima a trasferirsi in maglia granata. Ci sarebbe da risolvere la grana ingaggio: se la società tedesca si accollerà parte dello stipendio, non ci sarebbero più ostacoli per chiudere la trattativa che ha anche la “benedizione” del patron Danilo Iervolino.